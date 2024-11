Η Εθνική Βραζιλίας έχει έρθει αρκετές φορές σε επαφή με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, προσπαθώντας να τον φέρει στη «χώρα του καφέ» στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, με το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2025, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων προκλήσεων. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας, μάλιστα, ελπίζει να τον φέρει στη «χώρα του καφέ» στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 53χρονος τεχνικός έχει δηλώσει πρόσφατα ότι δεν έχει λάβει αποφάσεις για την επόμενη κίνησή του, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Σίτι. Σύμφωνα με την «Athletic», οι Βραζιλιάνοι έχουν επικοινωνήσει επανειλημμένα μαζί του αυτή τη σεζόν, προκειμένου να τον πείσουν να αναλάβει την ομάδα.

Όμως, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, και οι φήμες θέλουν τον Καταλανό τεχνικό να παραμένει στη Σίτι, ενεργοποιώντας την αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του για μία ακόμη χρονιά.



Sources have indicated that the Brazilian Football Confederation (CBF) is making a major play to bring Pep Guardiola on board, calling the Catalan on several occasions this year.



Guardiola was said to be annoyed when the CBF distanced themselves from hiring him following his… pic.twitter.com/5004vq7TuX