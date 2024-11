Την πρώτη του αντίδραση μετά την παραίτηση του Εντού από την Άρσεναλ «αποκάλυψε» ο Μικέλ Αρτέτα σε δηλώσεις του, στάζοντας... μέλι για τον πρώην του συνεργάτη.

Η αποχώρηση του Εντού Γκασπάρ από την Άρσεναλ έπεσε σαν... κεραυνός εν αιθρία στο στρατόπεδο των Gunners, με τον Βραζιλιάνο πρώην αθλητικού διευθυντή της ομάδας να αποδέχεται την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να αναλάβει ρόλο CEΟ σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε.

Ο Μικέλ Αρτέτα, με τον οποίο ο Εντού είχε αρκετά καλές σχέσεις από όλο το προηγούμενο διάστημα συνεργασίας τους στην Άρσεναλ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην -πλέον- συνεργάτη του στο σύλλογο:

«Προφανώς λάτρευα να δουλεύω μαζί του, ήμασταν μαζί από την πρώτη ημέρα. Είμαι ευλογημένος που ήταν μέρος της ζωής μου τη στιγμή που προπονούσα αυτό το σύλλογο. Όλα συνέβησαν πάρα πολύ γρήγορα. Έχει μια εκπληκτική ευκαιρία να κάνει κάτι άλλο σε έναν διαφορετικό ρόλο. Πιστεύει ότι είναι το καλύτερο γι’ αυτόν και πρέπει να το σεβαστούμε. Θέλουμε το καλύτερο για αυτόν», σχολίασε ο Αρτέτα.

