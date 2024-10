«Κόκκινος» συναγερμός έχει σημάνει στην Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Πεπ Γκουαρδιόλα ισχυρίζεται πως έμεινε με 13 ποδοσφαιριστές, μετά τους νέους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα.

Το «απουσιολόγιο» του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν σταματάει να γεμίζει, με την Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται πλέον σε δεινή κατάσταση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Καταλανού τεχνικού.

Η ήττα από την Τότεναμ (31/10, 2-1) και ο αποκλεισμός από το League Cup έφερε δύο νέους τραυματισμούς στο σύνολο του Γκουαρδιόλα. Ο Μανουέλ Ακάντζι τέθηκε εκτός πριν από την έναρξη της αναμέτρησης νιώθοντας ενοχλήσεις, ενώ στη σημερινή προπόνηση (31/10) δεν αισθανόταν καλά.

Σαν να μην έφταναν αυτά, στο 62ο λεπτό, ο Γκουαρδιόλα είδε τον Σαβίνιο να αποχωρεί από το γήπεδο και μάλιστα με φορείο μετά από χτύπημα που δέχθηκε, «πονοκεφαλιάζοντας» εκ νέου τον προπονητή του.

«Έχουμε 13 διαθέσιμους παίκτες, οπότε αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα απογοητευμένος. «Στα εννέα χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση, με τόσους πολλούς τραυματισμούς. Ας ελπίσουμε ότι αυτός του Σαβίνιο δεν είναι σοβαρός, αλλά θα δούμε».

