Πεπ Γκουαρδιόλα: «Ο Σερ Άλεξ είναι ο καλύτερος όλων, είναι τιμή το να είμαι κοντά του»

Ο Πεπ αποκάλυψε το είδωλό του στην προπονητική, που δεν είναι άλλο από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με τον Ισπανό να υποστηρίζει πως εκείνος είναι ο GOAT στην Αγγλία, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόσφατο «διαζύγιο» με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άνοιξε και πάλι συζητήσεις σχετικά με την τεράστια συνεισφορά του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στους Κόκκινους Διαβόλους, αλλά και στο αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θα μπορούσε να μη σταθεί στο πλευρό του Βρετανού θρύλου, απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε τη θητεία του δεύτερου στην Premier League. Ερωτηθείς εάν εκείνος είναι ο καλύτερος μεταξύ όλων των προπονητών που έχουν περάσει από το πρωτάθλημα, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε:

«Και σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρώ ότι ο Σερ Άλεξ είναι ο καλύτερος. Και για τα χρόνια αλλά και για τα τρόπαια που κέρδισε με την ομάδα».

Το να είμαι κοντά σε έναν από τους καλύτερους προπονητές όλων των εποχών, είναι αρκετό. Είναι κάτι περισσότερο από αρκετό. Είναι απίστευτο και είναι τιμή μου», πρόσθεσε το αφεντικό των Citizens, που απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια στην ερώτηση.

🇪🇸🗣 Pep Guardiola on who the best ever PL manager is:



“In this country and all around the world, Sir Alex Ferguson is the best.”



“Being close to one of the most important managers of all time is an incredible honour for me...”



(@BeanymanSports)



pic.twitter.com/YdD2jmCgZB