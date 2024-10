Για μία εξαιρετική εμφάνιση από πλευράς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε λόγο ο Έρικ Τεν Χαγκ, μετά τη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Μπρέντφορντ (19/10, 2-1), με τον Ολλανδό να μην παραλείπει να σχολιάσει τα προηγούμενα αποτελέσματα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες στην Premier League κάνοντας την ανατροπή απέναντι στην Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ» για την 8η αγωνιστική.

Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να γευτούν και πάλι τη χαρά της νίκης οι παίκτες της Γιουνάιτεντ, αφού η τελευταία φορά που αυτό έγινε ήταν στις 14 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Σαουθάμπτον (3-0).

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, του οποίου η καρέκλα «τρίζει» μετά το κακό ξεκίνημα των Κόκκινων Διαβόλων τη φετινή σεζόν, μίλησε για μία εξαιρετική εμφάνιση, τονίζοντας μάλιστα πως το μόνο... άσχημο παιχνίδι της ομάδας του το προηγούμενο διάστημα ήταν αυτό απέναντι στην Τότεναμ (29/09, 0-3)!

«Ήμασταν αποφασισμένοι να νικήσουμε σήμερα, το απόλαυσα πραγματικά, γιατί παίξαμε υπέροχο ποδόσφαιρο. Το μόνο κακό παιχνίδι ήταν απέναντι στην Τότεναμ που παίζαμε με δέκα παίκτες. Σε όλα τα άλλα ματς δείξαμε χαρακτήρα και μαχητικό πνεύμα, πάνω στα οποία θα χτίσουμε», δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός.

