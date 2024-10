Ο Άξελ Τουναζέμπε απουσιάζε από το ματς της Ίπσουιτς με τη Γουέστ Χαμ το περασμένο Σάββατο (05/10), καθώς παραλίγο να χάσει τον αντίχειρά του μετά από ατύχημα με σπασμένα γυαλιά στην κουζίνα του σπιτιού του!

Έναν εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό είχε την περασμένη εβδομάδα ο Άξελ Τουανζέμπε της Ίπσουιτς, ο οποίος όμως δεν προέκυψε από κάποιο παιχνίδι, ούτε στην προπόνηση, αλλά από ατύχημα στην κουζίνα του!

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκοψε άσχημα τον αντίχειρά του από σπασμένα γυαλιά, ενώ έπλενε πιάτα στην κουζίνα του σπιτιού του. Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι γιατροί στο νοσοκομείο που διακομίστηκε χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να σώσουν το δάχτυλό του, αφού το τραύμα ήταν ιδιαίτερα βαθύ.

Ως εκ τούτου, ο Τουανζέμπε δεν βρέθηκε στην αποστολή της Ίπσουιτς το περασμένο Σάββατο στην ήττα της ομάδας του από τη Γουέστ Χαμ (05/10, 4-1), ενώ αναμένεται να μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα.

🚨🚨 Axel Tuanzebe nearly lost his thumb during a freak kitchen incident last week.



He sustained a gruesome cut from broken glass.



Medics managed to save his thumb after a surgery. This is why he missed Ipswich's game vs West Ham, reports @MailSport. pic.twitter.com/IRnuIvdrU6