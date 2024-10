Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους κανόνες της FIFA αναφορικά με τους τερματισμούς συμβολαίων και τις οικονομικές υποχρεώσεις που επιφέρει στους παίκτες και τους συλλόγους, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από μία ομάδα όποτε το επιθυμεί!

Σχεδόν 25 χρόνια μετά τον περιβόητο Νόμο Μποσμάν που άλλαξε καθοριστικά το ποδόσφαιρο επιτρέποντας την ελεύθερη μετακίνηση παικτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος τους συμβολαίου τους, η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα βρίσκεται ενώπιον μιας δεύτερης εξίσου επιδραστικής τομής στο άθλημα, καθώς θα επιτρέπεται πλέον σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή να τερματίζει μονομερώς το συμβόλαιό του με μια ομάδα άνευ αντιτίμου και ανεξαρτήτως υπολειπόμενης διάρκειας, αλλά και χωρίς ο επόμενος σύλλογός του να επωμίζεται οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς το προηγούμενο κλαμπ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής (4/10) την απόφασή του αναφορικά με τη διαμάχη που κρατούσε εδώ και μια δεκαετία και ήταν γνωστή ως «υπόθεση Λασανά Ντιαρά», με πρωταγωνιστή τον παλαίμαχο Γάλλο μέσο ο οποίος και δικαιώθηκε στη μήνυση που είχε ασκήσει κατά της FIFA και της βελγικής ομοσπονδίας το 2014 για παράβαση των εργασιακών νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος;

Το 2014 η τότε ομάδα του, Λοκομοτίβ Μόσχας, τερμάτισε μονομερώς το συμβόλαιό του και απαίτησε αποζημίωση, ισχυριζόμενη πως ο παίκτης δεν εκπλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή της FIFA που διαχειρίζεται τέτοιες υποθέσεις δικαίωσε τον ρωσικό σύλλογο και απαγόρεψε στον παίκτη να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα αν δεν εξοφλήσει το ποσό των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν. Όταν η βελγική Σαρλερουά ενδιαφέρθηκε να τον υπογράψει ως ελεύθερο χωρίς όμως να πληρώσει τα χρήματα, FIFA και βελγική ομοσπονδία αρνήθηκαν να εκδώσουν το πιστοποιητικό του ποδοσφαιριστή που αποδείκνυε πως είναι ελεύθερος, με αποτέλεσμα εκείνος να προσφύγει δικαστικά ισχυριζόμενος πως το κώλυμα αυτό τον έπληξε οικονομικά καθώς του στέρησε τη δυνατότητα να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα.

Στην εκδίκαση λοιπόν που διεξήχθη το πρωί της Παρασκευής στο Λουξεμβούργο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι εν λόγω κανονισμοί της FIFA είναι παράνομοι εντός ΕΕ και πρέπει να αναθεωρηθούν, δικαιώνοντας έτσι την πλευρά του Ντιαρά που εκπροσωπούνταν από την Ένωση Παικτών (FIFpro). Οι δικαστές αποφάνθηκαν συγκεκριμένα πως «οι επίμαχοι κανόνες δύνανται να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εξελιχθούν επαγγελματικά αγωνιζόμενοι σε ένα νέο σύλλογο εντός άλλου κράτους μέλους της Ένωσης. Πράγματι, λόγω των συγκεκριμένων κανόνων οι ποδοσφαιριστές αυτοί και οι σύλλογοι που επιθυμούν να τους προσλάβουν διατρέχουν σοβαρούς νομικούς κινδύνους, απρόβλεπτους και δυνητικά ιδιαίτερα μεγάλους οικονομικούς κινδύνους, καθώς και μείζονος σημασίας κινδύνους αθλητικής φύσης,επιβαρύνουν αθλητές και συλλόγους με «σοβαρά, απρόβλεπτα και ενδεχομένως υπέρογκα νομικά και οικονομικά ρίσκα».

