Όσο ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του η Λίβερπουλ εξακολουθεί να παρακολουθεί διάφορες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, με τον Κρίστιαν Πούλισικ να βρίσκεται στο κάδρο των «κόκκινων».

Ο Άρνε Σλοτ τονίζει πως είναι χαρούμενος που συνεργάζεται με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ωστόσο ο Αιγύπτιος άσος εξακολουθεί να μην βάζει την πένα του σε νέο συμβόλαιο και να διατηρεί στον «αέρα» το μέλλον του.

Αναπόφευκτα οι «κόκκινοι» τσεκάρουν την αγορά και τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να κυνηγήσουν, καθώς η παραμονή του Σαλάχ στο «Άνφιλντ» δεν θεωρείται καθόλου βέβαιη. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που παρακολουθεί η Λίβερπουλ είναι ο Κρίστιαν Πούλισικ. Ο ακραίος επιθετικός της Μίλαν φέρεται να αρέσει αρκετά στον Άρνε Σλοτ και οι Ιταλοί δεν αποκλείουν να «κυκλώσει» το όνομα του ο Ολλανδός τεχνικός το επόμενο καλοκαίρι.

Στα θετικά του Πούλισικ είναι το γεγονός πως ο Αμερικανός εξτρέμ γνωρίζει καλά την Premier League, έχοντας αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια στα αγγλικά γήπεδα με τη φανέλα της Τσέλσι.

😨 @CalciomercatoIT: Liverpool want #ACMilan star as Salah's heir - price has rocketed since Chelsea salehttps://t.co/apKyxPtVOJ #SempreMilan