Ο Όμιλος Φρίντκιν συμφώνησε να εξαγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών της Έβερτον, με τον Νταν Φρίντκιν να σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον Σον Ντάις με τον Γκάρετ Σάουθγκεϊτ.

Ο Όμιλος Φρίντκιν συμφώνησε να εξαγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών (94%) της Έβερτον από τον Φαράντ Μοσίρι. Παρά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια, η συμφωνία χρειάζεται έγκριση από την Premier League, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Νταν Φρίντκιν, ιδιοκτήτης της Ρόμα και με περιουσία που αγγίζει τα 6.612 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «GiveMeSport» σκοπεύει να κάνει αλλαγές στην Έβερτον. Πρώτη αλλαγή για τη νέα του ομάδα είναι η απομάκρυνση του Σον Ντάις από την τεχνική ηγεσία και για αντικαταστάτη έχει ήδη προσεγγίσει τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ο οποίος αποχώρησε από την εθνική Αγγλίας μετά το Euro 2024.

Να θυμίσουμε ότι η Έβερτον βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι τελευταία στη βαθμολογία της Premier League, με μόλις έναν βαθμό μετά από πέντε αγώνες και η παραμονή του Σον Ντάις στο τιμόνι είναι δύσκολη.

.

🚨🚨| Everton prospective owner Dan Friedkin has identified Gareth Southgate as a potential candidate to replace Sean Dyche as manager at Goodison Park.



[@GiveMeSport] pic.twitter.com/Zk4iGh0mMb