Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αντικαταστάθηκε λόγω ενοχλήσεων στο παιχνίδι με την Ίντερ και στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί το ταξίδι της στο ανανεωμένο Champions League, καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στη σκληροτράχηλη Ίντερ μέσα στο «Έτιχαντ». Πέρα από τους δύο βαθμούς, οι «πολίτες» έχασαν και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε ο οποίος χρειάστηκε να αντικατασταθεί λόγω ενοχλήσεων.

Η εξέλιξη αυτή φυσικά και αγχώνει τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι. Ειδικά από τη στιγμή που το αμέσως επόμενο παιχνίδι των πρωταθλητών Αγγλίας είναι αυτό απέναντι στην Άρσεναλ. Την ερχόμενη Κυριακή (22/09, 18:30), η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί την Άρσεναλ σε ένα ντέρμπι με... άρωμα κούπας.

Ο Γκουαρδιόλα μίλησε για την κατάσταση του Ντε Μπρόινε μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ίντερ και τόνισε πως προς το παρόν δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση είναι ο Βέλγος σούπερ σταρ, προσθέτοντας πως εντός της ημέρας θα έχει νεότερα.

«Θα έχω περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του Ντε Μπρόινε την Πέμπτη. Να επιστρέψει με την Άρσεναλ; Θα δούμε αύριο».

🚨🇧🇪 Pep Guardiola on Kevin de Bruyne subbed off at half time: “I’ll have more info on his conditions on Thursday”.



“Back to face Arsenal? We’ll see from tomorrow”. pic.twitter.com/4DQH5Ojhrg