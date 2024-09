Ο Jay-Z, ένας από τους πιο επιτυχημένους ράπερ και επιχειρηματίες παγκοσμίως, φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες για την είσοδό του στον χώρο της Premier League.

Ο γνωστός Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας, Jay-Z, σύμφωνα με τη «Sun», φαίνεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά ποδοσφαιρικής ομάδας της Premier League, καθώς ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζον Τέξτορ επιδιώκει τη συμμετοχή του διάσημου καλλιτέχνη στην προσπάθειά του να αποκτήσει την Έβερτον.

Ο 58χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διάφορους πιθανούς επενδυτές για να ενισχύσουν την προσφορά του για την αγγλική ομάδα, και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Jay-Z. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τέξτορ αποκάλυψε ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από τον ιδιοκτήτη της Έβερτον, Φαρχάντ Μοσίρι.

Ο 54χρονος ράπερ είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μια τέτοια επιχειρηματική κίνηση στο παρελθόν, δηλώνοντας: «Είμαι επιχειρηματίας και πάντα εξετάζω τις ευκαιρίες. Αν αισθανθώ ότι είναι σωστή, τότε υπέροχα. Δεν ξέρω πολλά για τις επιχειρήσεις του ποδοσφαίρου, αλλά στο μέλλον, αν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, ποιος ξέρει;».

