Athletic για Βλαχοδήμο: «Μία από τις πιο παράξενες μεταγραφές του καλοκαιριού»

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδας, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι για τη Νιούκαστλ και το Athletic εξετάζει την περίπτωσή του, εξηγώντας τον τρόπο που οι «καρακάξες» προχώρησαν στην απόκτησή του.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος, Οδυσσέας Βλαχοδήμος παραχωρήθηκε από την Νότιγχαμ Φόρεστ στην Νιουκάστλ, μετά από ένα χρόνο παρουσίας στα «Tricky Trees», τα οποία τον είχαν αποκτήσει αντί περίπου 5 εκατ. ευρώ από την Μπενφίκα.

Ο 30χρονος Έλληνας κίπερ δεν πήρε μία απλή μεταγραφή, αλλά έγινε η ακριβότερη αγορά τερματοφύλακα στην ιστορία των «καρακαξών», αφού το κόστος της μετακίνησής του άγγιξε τελικά τα 23,6 εκατ. ευρώ, οικονομικά μεγέθη που σπάνια φτάνουν Έλληνες ποδοσφαιριστές.

✍️ #NUFC have completed the signing of goalkeeper Odysseas Vlachodimos from Nottingham Forest.



Welcome, Odysseas! 🇬🇷