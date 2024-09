Ο Άρνε Σλοτ θα στερηθεί τον Χάρβεϊ Έλιοτ για τον επόμενο μήνα, καθώς ο 21χρονος Άγγλος υπέστη κάταγμα κατά τη διακοπή των πρωταθλημάτων.

Ο Χάρβεϊ Έλιοτ θα απουσιάσει από τα παιχνίδια της Λίβερπουλ για τουλάχιστον έναν μήνα, μετά από κάταγμα που υπέστη στο πόδι του. Ο νεαρός Άγγλος παρουσίασε επιδείνωση σε ένα ήδη υπάρχον πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, ενώ δεν αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19 με την Αγγλία, κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Τη φετινή σεζόν, έχει αγωνιστεί μόλις 7 λεπτά με τους Reds, στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Παρ' όλα αυτά, η απουσία του αναμένεται να είναι σημαντική για τον Άρνε Σλοτ, καθώς η Λίβερπουλ έχει ένα «γεμάτο» πρόγραμμα, δίνοντας 7 ματς σε 21 ημέρες.

Στο μεταξύ, ο Κέρτις Τζόουνς επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει του παιχνιδιού με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ» το Σάββατο.

[🟢] BREAKING: Liverpool's Harvey Elliott faces being sidelined until late October with a fractured foot to compound his frustrating start to the season.



[@_pauljoyce] pic.twitter.com/gPMrrmUZtS