Ο Έρικ Τεν Χαγκ απάντησε στη σφοδρή κριτική που δέχθηκε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «καθένας μπορεί να έχει άποψη».

Λίγες μόλις ώρες από τα σχόλια του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τον Έρικ Τεν Χαγκ, σε ό,τι αφορά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ολλανδός τεχνικός έδωσε τη δική του απάντηση στον Πορτογάλο.

Ο Ρονάλντο είχε δηλώσει ότι, ως προπονητής της Γιουνάιτεντ, «ο Τεν Χαγκ δεν μπορεί να λέει πως δεν θα παλέψει για να κατακτήσει την Premier League», λόγια που ο 54χρονος τεχνικός δεν άφησε ασχολίαστα.

«Ο Ρονάλντο είπε ότι η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα αν διαβάσετε προσεκτικά τα λόγια του. Είναι στη Σαουδική Αραβία, πολύ μακριά από το Μάντσεστερ. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη, είναι 'ΟΚ'».

