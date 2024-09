Σαράντα διαφορετικές προτάσεις απέρριψε η Άστον Βίλα το καλοκαίρι για τον Τζον Ντουράν.

Ο Τζον Ντουράν «φλέρταρε» έντονα με την έξοδο από την Άστον Βίλα το καλοκαίρι ωστόσο η μεταγραφή του σε κάποια ομάδα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Κολομβιανός φορ συνδέθηκε έντονα τόσο με την Τσέλσι όσο και με τη Γουέστ Χαμ.

Ο Ουνάι Έμερι ωστόσο δεν άναψε ποτέ το «πράσινο» φως για την παραχώρηση του νεαρού επιθετικού. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η «Mirror», η Άστον Βίλα απέρριψε 40 προτάσεις που έφτασαν στα γραφεία της για τον Τζον Ντουράν! Προτάσεις, κυρίως από ομάδες της Premier League ήταν αυτές που η Άστον Βίλα αποφάσισε να απορρίψει.

Ο Ντουράν παίζει συνήθως από τον πάγκο ωστόσο ο Έμερι έχει τονίσει στους ανθρώπους της ομάδας πως θέλει να δώσει χρόνο στον Κολομβιανό καθώς πιστεύει πως κάποια στιγμή θα κάνει το «μπαμ».

