Η συνήθως πολυδάπανη Μάντσεστερ Σίτι έπεσε σε… νάρκη στην πρόσφατη μεταγραφική περίοδο. Αλλά, μήπως τελικά δεν χρειαζόταν να ξυπνήσει από αυτήν;

Με μία γρήγορη ματιά στo πάρε-δώσε των ομάδων της Premier League την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, γίνεται αντιληπτό ότι η Μάντσεστερ Σίτι ήταν… ανενεργή.

Τα ποσά που δαπάνησαν οι Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπράιτον, ακόμη και η νεοφώτιστη Ίπσουιτς ζαλίζουν καθώς ανέρχονται στα 809 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, ενώ συνολικά οι 24 ομάδες του πρωταθλήματος ξόδεψαν συνολικά πάνω από 2 δις ευρώ, περίπου 10% λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Κάτι που σαφώς σχετίζεται με πιθανές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους Κανόνες Κέρδους και Βιωσιμότητας της Premier League (PSR).

Η πολυδάπανη μέχρι και πέρυσι Μάντσεστερ Σίτι έδωσε μόλις 25 εκατομμύρια από αυτά τα δύο δις, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε βγάλει από το ταμείο της περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ.

Premier League clubs' net spend across the last five transfer windows 📊💰 pic.twitter.com/RUy7gTcrpT

Ίσως δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια μεταγραφική ανομβρία, ωστόσο μιλάμε για μία ομάδα υπερπλήρη και όχι μόνο σε επίπεδο αγωνιστικό και λόγω ρόστερ, αλλά επίσης σε ψυχολογικό. Που είναι και ο λόγος του ότι βρίσκεται στην κορυφή ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια, με το «παλμαρέ» να αστράφτει το περασμένο καλοκαίρι με την πολυπόθητη κατάκτηση του Champions League.

Όπως προείπαμε, στις τάξεις των Citizens υπήρξε ελάχιστη κινητικότητα κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Για την ακρίβεια, η Σίτι -μαζί με την Λίβερπουλ- ξόδεψαν τα λιγότερα χρήματα από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας.

Οι προσθήκες που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα περιορίστηκαν στην έλευση του 20χρονου Σαβίνιο από την Τρουά (η οποία ανήκει επίσης στο City Football Group) και στην επιστροφή του Ιλκάι Γκουντογκάν, μετά το σύντομο πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα.

Ο πρώτος αποκτήθηκε για 25 εκατομμύρια ευρώ, ο δεύτερος ως ελεύθερος και αυτές ήταν οι μοναδικές δαπάνες για την ομάδα του Γκουαρδιόλα το καλοκαίρι. Παράλληλα, η Σίτι πούλησε στην Ατλέτικο Μαδρίτης τον Χούλιαν Άλβαρες για 95 εκατομμύρια ευρώ, ενώ και ο Ζοάο Κανσέλο αποχώρησε για την Αλ Χιλάλ έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο οικονομικό κέρδος, την χρονιά μάλιστα που θα εκδικαστούν οι 115 κατηγορίες για τις παραβιάσεις των τελευταίων εννέα ετών στις οποίες φέρεται να έχει υποπέσει ο σύλλογος.

Πέραν των παραπάνω, ο Γκουαρδιόλα είδε μάλλον με ανακούφιση δύο σημαντικά «γρανάζια» να παραμένουν στο Μάντσεστερ, αφού τόσο ο Κέβιν Ντε Μπρόινε όσο και ο Έντερσον δεν ενέδωσαν στους οικονομικούς πειρασμούς από τη Σαουδική Αραβία.

Οι λίγες μεταγραφές που πραγματοποίησε αυτό το καλοκαίρι είναι η μεγάλη διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Από τη σεζόν 2016/2017 που ανέλαβε το τιμόνι της ο Καταλανός προπονητής, η Σίτι έχει ξοδέψει κατά σειρά 216 εκατ., 317 εκατ., 78 εκατ., 170 εκατ., 173 εκατ., 139 εκατ., 155 εκατ., 259 εκατ. και αισίως 25 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, δεν φέρνουν μόνο τα λεφτά τους τίτλους, αλλιώς από αυτά θα έπρεπε να είχαν… χορτάσει τόσο η Τσέλσι όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ενδεικτικά, την τελευταία εξαετία, έχουν ξοδέψει 1.717.150.000 και 991 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, ποσά που δεν αντιστοιχούν σε ανάλογες επιτυχίες, ειδικά στην περίπτωση της Γιουνάιτεντ.

Επιστρέφοντας όμως στη Σίτι, κοιτώντας το ρόστερ πριν καν ανοίξει το μεταγραφικό «παράθυρο» εύλογα θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί αν χρειαζόταν πράγματι κι άλλους παίκτες. Η απάντηση θα ήταν μάλλον αρνητική.

Παρακολουθώντας κάποιος την Μάντσεστερ Σίτι των τελευταίων ετών, το συμπέρασμα στο οποίο θα κατέληγε είναι το εξής: Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ξέρει ακριβώς τι θέλει και τι μπορεί να πάρει από τους ποδοσφαιριστές του.

Και οι ίδιοι, πλήρως εναρμονισμένοι με τη φιλοσοφία του Καταλανού τεχνικού, φροντίζουν πάντα να του το δίνουν. Με αποτέλεσμα η ομάδα να μοιάζει κάθε χρόνο ασταμάτητη και να ψάχνει κανείς να βρει τι μπορεί να είναι αυτό που θα… χαλάσει σε μία τέτοια καλοδουλεμένη μηχανή.

Η πρόσφατη δήλωση του Γκουαρδιόλα, μετά το ματς με την Γουέστ Χαμ, ότι η ομάδα του είναι ακόμη σε περίοδο… προετοιμασίας μόνο φόβο μπορεί να σκορπά στους αντιπάλους της. Ειδικά εάν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια το ξεκίνημά της δεν είναι πειστικό και βρίσκει τη φόρμα της μεσούσης της σεζόν.

«Η προετοιμασία τελείωσε σήμερα και επίσημα. Η σεζόν για εμάς ξεκινάει μετά τη διακοπή».

Man City have won all three of their final ‘pre-season’ games 😅 pic.twitter.com/6CH1UooJGC