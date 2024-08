Εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα αναμένεται να μείνει ο Μέισον Μάουντ, καθώς ο 25χρονος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταλαιπωρείται από νέο μυϊκό τραυματισμό.

Προτού καλά-καλά αρχίσει η σεζόν, ο Μέισον Μάουντ στάθηκε ξανά άτυχος, καθώς αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα τραυματισμού. Η μεταγραφή των 64 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται μάλιστα να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα, εξαιτίας ενός νέου μυϊκού τραυματισμού που αποκόμισε.

Αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπράιτον το προηγούμενο Σάββατο (24/08) λόγω ενοχλήσεων και μένει να φανεί εάν θα προλάβει την πρεμιέρα των Κόκκινων Διαβόλων στην Ευρώπη και το Europa League στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του, δήλωσε απογοητευμένος με αυτή την εξέλιξη, αλλά διαβεβαίωσε τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός για να βοηθήσει την ομάδα.

«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου παιχνιδιού έπαθα έναν μικρό μυϊκό τραυματισμό. Είμαι πολύ απογοητευμένος, όπως περιμένω να είστε και εσείς. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να βοηθήσω την ομάδα», αναφέρει στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨🚨| BREAKING: Mason Mount has picked up a hamstring INJURY, and is expected to be sidelined for several weeks. 🤕🔴



[@SamC_reports] pic.twitter.com/NXYwpijNjT