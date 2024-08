Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι στον πάγκο στην αναμέτρηση της Γουλβς κόντρα στην Τσέλσι.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε παραμένει το... καυτό μεταγραφικό θέμα στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ο Νταβίντ Κάρμο αναμένεται να ντυθεί εκ νέου στα ερυθρόλευκα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει κάνει unfollow την Γουλβς από το Instagram, παραμένει στον αγγλικό σύλλογο και περιμένει τις εξελίξεις με την επιθυμία του ίδιου να είναι να αγωνίζεται και πάλι με την ερυθρόλευκη φανέλα. Όπως σας αναφέραμε σε πρόσφατο ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες δίνουν για την απόκτησή του 6.000.000 ευρώ, ενώ η Αλ Σαμπάμπ εμφανίζεται πρόθυμη να προσφέρει μέχρι 7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εκτός των άλλων ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία βλέπει την αρμόδια επιτροπή δεν μπορεί να εγγυηθεί τα λεφτά όλου του συμβολαίου.

Προς το παρόν, ο Γκάρι Ο΄Νιλ τον υπολογίζει έχοντας τον όμως στον πάγκο κόντρα στην Τσέλσι στο Μολινό, ενώ θυμίζουμε ότι απέναντι στην Αρσεναλ τον πέρασε στο ματς και πάλι ως αλλαγή για 15'.

Our first Molineux line-up of the 24/25 @premierleague season as we prepare to take on @ChelseaFC.



🐺📋 pic.twitter.com/GkKxqHf27l