Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα μετά την νίκη επί της Αστον Βίλα με 2-0 έκανε αναφορά στις μεταγραφές που χρείαζεται η ομάδα, επισημαίνοντας ότι η ομάδα είναι ελαφρώς αδύναμη.

Η Άρσεναλ συνέχισε την αήττητη πορεία της στην Premier League, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στη σεζόν με σκορ 2-0 επί της Άστον Βίλα στο« Villa Park» και ο προπονητής των Gunners, Μικέλ Αρτέτα τόνισε την ανάγκη να έχει η ομάδα διαθεσιμότητα από όλους τους παίκτες και προανήγγειλε μεταγραφές.

Ο 42χρονος τεχνικός έκανε αναφορά στις μεταγραφές, επισημαίνοντας ότι η ομάδα είναι ελαφρώς αδύναμη και τόνισε την ανάγκη να έχουν οι Λονδέζοι καλή διαθεσιμότητα από όλους τους παίκτες:«Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε. Χρειαζόμαστε καλή διαθεσιμότητα από όλους, δεν έχουμε 23 παίκτες στα άκρα και κανονικά πρέπει να είσαι έτσι εξοπλισμένος»

🚨🔴⚪️ Arteta on new signings: “We are a little bit short, if we can do something we will do it”.



“We need good availability from everybody, we don't have 23 outfield players and normally you have to be equipped like that”, via @cdavison_afc. pic.twitter.com/3MDhZYFYyT