Ένα απίστευτο ακυρωθέν γκολ σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ζέρκζι να στερεί από τον ομάδα του την ανατροπή.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να φέρει «τούμπα» το ματς με την Μπράιτον για την 2η αγωνιστική της Premier League, χάρη στο γκολ του Γκαρνάτσο στο 70ό λεπτό.

Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Ζέρκζι, ο οποίος είχε... πέσει μπροστά στην άδεια εστία του Στιλ για να προλάβει την μπάλα. Την οποία ακούμπησε με το γόνατό του προτού αυτή καταλήξει στα δίχτυα της Μπράιτον, με τον εκτεθειμένο Ολλανδό να στερεί από την ομάδα του το προβάδισμα και το σκορ να παραμένει στο 1-1 σε εκείνο το σημείο του αγώνα.

Zirkzee is offside on the line. You’d be furious! 😡 https://t.co/HryN0LTib8

Η Μπράιτον πήρε τελικά τη νίκη με 2-1, χάρη στο γκολ του Ζοάο Πέδρο στις καθυστερήσεις.

#BHAMUN – 70’ VAR OVERTURN



Zirkzee’s goal was awarded on-field. The VAR checked for a potential offside against Zirkzee and recommended that the goal was disallowed. Play restarted with a Brighton free-kick. pic.twitter.com/XZY0zNV4Om