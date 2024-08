Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι με κάθε επισημότητα είναι και πάλι ο Ιλκάι Γκουντογκάν!

«Πολίτης» ξανά ο Ιλκάι Γκουντογκάν! Ο Γερμανός χαφ υπέγραψε το συμβόλαιο του με τη Μάντσεστερ Σίτι και ανακοινώθηκε από τους πρωταθλητές Αγγλίας, επιστρέφοντας στο «Έτιχαντ» μόλις έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του.

Η Σίτι γνωστοποίησε τη μεγάλη επιστροφή του Γκουντογκάν ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 ετών με τους «πολίτες».

