Ένα βήμα μακριά από την Άρσεναλ βρίσκεται ο Μικέλ Μερίνο, καθώς οι Gunners ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για τη μεταγραφή του Ισπανού μέσου.

Ο Μικέλ Αρτέτα τον ήθελε στην Άρσεναλ, ο Μικέλ Μερίνο ήταν θετικός στο να μετακομίσει στο Λονδίνο και αισίως η Ρεάλ Σοσιεδάδ τα βρήκε σε όλα με τους Gunners για την παραχώρηση του παίκτη.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων είχαν ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες και πλέον οι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία για τη μεταγραφή του Μερίνο στην Άρσεναλ.

Οι Gunners αναμένεται να πληρώσουν ένα ποσό της τάξεως των 33,5 + 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ισπανό μέσο, προκειμένου να τον κάνουν δικό τους. Ο Μερίνο βρίσκεται στη Ρεάλ Σοσιεδάδ από το 2018, έχοντας αγωνιστεί με τη φανέλα της συνολικά 242 φορές, ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Ο 28χρονος Ισπανός θα υπογράψει στην Άρσεναλ τετραετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

🚨🔴⚪️🆕 Total agreement about a deal for Mikel #Merino has been reached now ✔️



Arsenal and Real Sociedad agreed a fee of €33.5m fixed amount + €5m add-ons.



Transfer will happen. @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/3Ha7s1wNLo