Απίθανο σκηνικό στο Άρσεναλ - Γουλβς, εκεί όπου ο Μοσκέρα ένιωσε λίγο... υπερβολικά οικεία με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Αυτή ήταν μια... στιγμή παραφροσύνης από τον Μοσκέρα της Γουλβς! Στην ήττα των Λύκων από την Άρσεναλ ο στόπερ ο Κολομβιανός στόπερ ξαφνικά... χούφτωσε τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, αφού τον χάιδεψε στα οπίσθια. Η κίνηση του αντιπάλου του εξαγρίωσε τον Βραζιλιάνο φορ, ο οποίος τον έσπρωξε και είδε την κίτρινη κάρτα.

Gabriel Jesus gets sexually assaulted and gets booked for his reaction 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/drwc4FftUS