Πρώτα προβλημάτισε κι έπειτα... γκάζωσε δίχως να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στη νεοφώτιστη Ίπσουιτς. Με ένα φανταστικό κομμάτι στο δεύτερο μέρος, η Λίβερπουλ πήρε το «διπλό» (2-0) και μπήκε με το δεξί στην εποχή του Άρνε Σλοτ.

Τα πρώτα χαμόγελα της νέας εποχής της Λίβερπουλ ήρθαν με το... καλημέρα! Οι Ρεντς δοκιμάστηκαν στην έδρα της νεοφώτιστης Ίπσουιτς και για τα πρώτα 45 λεπτά απέτυχαν να χαρίσουν αισιοδοξία. «Ζωγραφίζοντας» στο χορτάρι όμως για ένα σημαντικό μέρος του δεύτερου ημιχρόνου οι παίκτες του Σλοτ «καθάρισαν» τους Tractor Boys (2-0) και απέδειξαν πως η νέα εποχή αξίζει υπομονή και στήριξη. Ο Ολλανδός κόουτς έγινε έτσι ο πρώτος προπονητής της Λίβερπουλ τον 21ο αιώνα που ξεκινάει με νίκη στο πρώτο του ματς στην Premier League, ενώ ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνέχισε το φοβερό ρεκόρ του στις πρεμιέρες. Ως αλλαγή πέρασε στο 79ο λεπτό του ματς ο Κώστας Τσιμίκας.

Goals from Diogo Jota and Mohamed Salah secured an opening weekend win for Arne Slot's @LFC ✅#IPSLIV | #TheKickOff pic.twitter.com/4Jyo5EFK6b