Το «φως», μέσα από το νέο βιβλίο για τη ζωή και την καριέρα του Πεπ Γκουαρδιόλα, είδε ο λόγος για τον οποίο ο Καταλανός έβαλε «φρένο» στην ενδεχόμενη απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2021.

Επρόκειτο για ένα απόλυτο... σίριαλ, που εν τέλει έληξε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να επιστρέφει μεγαλοπρεπώς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το καλοκαίρι του 2021, ο CR7 αποχώρησε από τη Γιουβέντους και έψαξε την επιστροφή του στην Premier League. Πριν γίνει ξανά Κόκκινος Διάβολος βέβαια, «φλέρταρε» έντονα με τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μια ενδεχόμενη «βόμβα» που δεν πυροδοτήθηκε ποτέ.

This book by the great @martiperarnau is out in English today with amazing insight into Guardiola’s first seven years at #mcfc pic.twitter.com/uUDuIcEOmI