Συμφωνία Μπαρτσελόνα-Μπόρνμουθ για τον Αραούχο

Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Χούλιαν Αραούχο, είναι μια ανάσα μακριά από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπόρνμουθ!

Η Μπόρνμουθ συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του δεξιού μπακ Χούλιαν Αραούχο, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ και ο 22χρονος θα «πετάξει» σήμερα στην Αγγλία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις προτού οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στα «κεράσια».

Ο διεθνής με το Μεξικό άσο που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε από την ακαδημία των ΗΠΑ της Μπαρτσελόνα πριν ενταχθεί στους LA Galaxy το 2018. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στους «Μπλαουγκράνα», το καλοκαίρι του 2023 και πέρασε τη σεζόν 2023-24 ως δανεικός στην Λας Πάλμας, όπου έκανε 28 συμμετοχές.

Έκανε το διεθνές ντεμπούτο του για το Μεξικό το 2021 και έκτοτε έχει κάνει 13 εμφανίσεις για τη χώρα του.

Η Μπόρνμουθ ξεκινά την εκστρατεία της στην Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ στο City Ground στις 17 Αυγούστου.

🚨🍒 Julián Araújo to Bournemouth, here we go! All documents are ready as reported yesterday, finally sealed.



Barcelona will receive €10m fixed fee, NO buy back and NO sell-on clause.



Araújo will travel later today as medical tests will be completed on Monday. pic.twitter.com/QOvPAYmsQR