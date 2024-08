Η Τσέλσι προχώρησε στην απόκτηση του Βέλγου ταλαντούχου τερματοφύλακα της Γκενκ, Μάικ Πέντερς και έφτασε στον απίθανο αριθμό των εννιά τερματοφυλάκων που της ανήκουν.

Σε μια ακόμη μεταγραφή με φόντο το μέλλον έφτασε η Τσέλσι. Οι «μπλε» προχώρησαν στην απόκτηση του νεαρού τερματοφύλακα της Γκενκ, Μάικ Πέντερς, παραχωρώντας στους Βέλγους το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πέντερς πρόκειται για ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου, καθώς ήδη έχουν γίνει και οι συγκρίσεις με τον Τιμπό Κουρτουά. Ο 19χρονος είναι από την περασμένη σεζόν βασικός στην Γκενκ, έχοντας αγωνιστεί φέτος και στα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα του Βελγίου.

Παράλληλα, με την προσθήκη αυτήν η Τσέλσι έφτασε τους εννιά τερματοφύλακες. Οι «μπλε» έχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ οκτώ τερματοφύλακες, ενώ ο Πέντερς θα παραμείνει ως δανεικός στην Γκενκ μέχρι το τέλος της σεζόν.

🚨🔵 Mike Penders to Chelsea, here we go! Deal in place for 2005 born goalkeeper to join the club from Genk.



Package up to €20m add-ons included, long term deal.



Chelsea see huge potential in Penders.



He’s staying at Genk for season 24/25, heading to London next June. 🇧🇪 pic.twitter.com/5TTzehEEpr