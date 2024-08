Στην απόκτηση του Άαρον Ανσελμίνο από την Μπόκα Τζούνιορς προχώρησε η Τσέλσι, με τους «μπλε» να ανακοινώνουν τη μεταγραφή του νεαρού Αργεντινού κεντρικού αμυντικού.

Σε μια ακόμη μεταγραφική κίνηση με φόντο το μέλλον προχώρησε η Τσέλσι. Οι «μπλε» γνωστοποίησαν την απόκτηση του νεαρού κεντρικού της Μπόκα Τζούνιορς, Άαρον Ανσελμίνο έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για μια ακόμη κίνηση από τη Νότια Αμερική την οποία η Τσέλσι έχει «χτενίσει» επί ημερών Μπόλι. Ο Ανσελμίνο αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, μετρώντας μόλις 10 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Μπόκα, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του την περασμένη σεζόν.

Όπως ανακοίνωσε η Τσέλσι, ο Ανσελμίνο θα παραμείνει δανεικός μέχρι τον Γενάρη στην ομάδα του Μπουένος Άιρες και έπειτα θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να ενσωματωθεί στην πρώτη ομάδα.

