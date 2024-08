Προχωράνε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Γουέστ Χαμ και Μπορούσια Ντόρτμουντ για την παραχώρηση του Νίκλας Φίλκρουγκ στους Λονδρέζους.

Εξαιρετικά αμφίβολο είναι το μέλλον του Νίκλας Φίλκρουγκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο Γερμανός δεν φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα των Βεστφαλών ενόψει της νέας σεζόν, μετά την απόκτηση του Σερού Γκιρασί.

Η Γουέστ Χαμ είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες για τον Φίλκρουγκ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις εδώ και μερικά 24ωρα. Μάλιστα, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του γερμανικού «Sky Sports», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων προχωράνε.

Η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά όλα δείχνουν πως ο Γερμανός θα γίνει σύντομα παίκτης της Γουέστ Χαμ υπογράφοντας συμβόλαιο τουλάχιστον έως το 2027.

🚨⚫️🟡 Excl | Borussia Dortmund and West Ham are now approaching each other in the negotiations about Niclas Füllkrug!#BVB sent a counteroffer in the last few hours and is currently demanding only €30m all-in (25+5). #WHUFC offer €25m with bonuses included.



Not a done deal… pic.twitter.com/2cOX4gKhXM