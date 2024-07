Ο Γιούργκεν Κλοπ απέκλεισε μία και καλή το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Αγγλίας, ξεκαθαρίζοντας πως σκοπεύει να μείνει μακριά από τους πάγκους για έναν χρόνο.

Η FA ακόμη αναζητάει τον διάδοχο του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας. Το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ μπορεί να έμοιαζε ως μία ιδανική επιλογή, ωστόσο ο Γερμανός απέκλεισε ο ίδιος αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Κλοπ, που αποχώρησε μετά από εννέα χρόνια από την Λίβερπουλ, δεν σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στους προπονητικούς πάγκους. Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο Κλοπ θα μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο για τον επόμενο χρόνο, όπως είχε πει και κατά την αποχώρησή του από τους Reds.

Πάντως, ο Γερμανός τεχνικός δεν είναι ακόμη σίγουρος εάν θέλει να επιστρέψει στους πάγκους κάποια στιγμή στο μέλλον, ωστόσο θέλει να παραμείνει στο χώρο με κάποια ιδιότητα.

«Η χρονική στιγμή για να επικοινωνήσουν μαζί μου δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη», σχολίασε ο Κλοπ σχετικά με τη διαδοχή του Σάουθγκεϊτ και προσέθεσε:

«Είμαι πολύ νέος για να περνάω χρόνο μόνο με τα εγγόνια μου. Θα δουλέψω πάνω στο ποδόσφαιρο ξανά, αλλά θα γινόμουν ξανά προπονητής; Θα το απέκλεια αυτή τη αυτή, αλλά θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα σε λίγους μήνες».

