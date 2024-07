Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα η Premier League αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά της FIFA για το βαρύ πρόγραμμα αγώνων που επηρεάζει την σωματική υγεία των ποδοσφαιριστών.

Μεγάλη διαμάχη αναμένεται να ξεκινήσει με την FIFA η Premier League! Αφορμή ήταν η δημιουργία του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2025.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα διοργάνωση της FIFA, στην οποία θα συμμετάσχουν 32 ομάδες, με το φορμάτ να είναι ίδιο με αυτό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα η Premier League σε συνεννόηση με «τοπ ποδοσφαιριστές» και με αρκετά ακόμα μεγάλα πρωταθλήματα, θα κινηθούν νομικά κατά της FIFA για το πολύ βαρύ πρόγραμμα.

Οι σύλλογοι της Premier League αλλά και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον οργανισμό των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και να ενταχθούν στη νομική διαδικασία κατά της FIFA.

Ο λόγος δεν έχει να κάνει μονάχα με το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά και με το Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί το αμέσως επόμενο καλοκαίρι από αυτό της νέας διοργάνωσης που δημιούργησε η FIFA.

The top European leagues, including the Premier League, and the global players' union Fifpro will launch legal action against world governing body Fifa over its "abuse of dominance" in the game. #BBCFootball pic.twitter.com/WDvclPtNjI

«Τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και η FIFPRO Europe θα υποβάλουν από κοινού επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους ανταγωνισμού κατά της FIFA σχετικά με το διεθνές ημερολόγιο αγώνων», αναφέρει στην ανακοίνωση του ο οργανισμός των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Η FIFA από την πλευρά της επιμένει πως δεν ευθύνεται εκείνη για το βαρύ πρόγραμμα που ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές κάθε σεζόν αλλά οι ίδιες οι ομάδες και οι ομοσπονδίες.

The current calendar was unanimously approved by the FIFA Council, which is composed of representatives from all continents, including Europe, following a comprehensive and inclusive consultation, which included FIFPRO and league bodies.



FIFA’s calendar is the only instrument… pic.twitter.com/kpmUItrimN