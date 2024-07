Με τη νέα της εκτός έδρας εμφάνιση η Άρσεναλ γιορτάζει τους δεσμούς της με την αφρικανική κουλτούρα του Βόρειου Λονδίνου και στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά των διακρίσεων.

«Από την Αφρική, στο Άρσεναλ. Και πάλι πίσω», είναι το μότο της διαφημιστικής καμπάνιας της Άρσεναλ για τη νέα εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνισή της. Η καινούρια φανέλα των Gunners δεν έχει τα κλασικά χρώματα που συναντά κανείς συνήθως στις δεύτερες εμφανίσεις της, αλλά κυριαρχούν το μαύρο, το κόκκινο και τα πράσινο, τα πιο παραδοσιακά χρώματα της αφρικανικής κουλτούρας.

From Africa to Arsenal and back again 🌎



Our new 24/25 @adidasFootball x @labrumlondon away kit is available now 👇