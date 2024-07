Η Λίβερπουλ λίγο μετά από την έναρξη της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν ανακοίνωσε τον Τζον Χάιτινχα ως νέο βοηθό προπονητή.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Έβερτον είναι η τελευταία προσθήκη στο τεχνικό επιτελείο της Λίβερπουλ και θα είναι βοηθός του συμπατριώτη του, Άρνε Σλοτ.

Την Τετάρτη (17/7) μέσω ανακοίνωσης ο σύλλογος των Ρέντς καλοσώρισε τον Χάιτινχα: «Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του ο Χάιτινχα έκανε το όνομά του αγωνιζόμενος στη θέση του στόπερ και είχε 87 συμμετοχές με την εθνική Ολλανδίας, ενώ αγωνίστηκε σε Άγιαξ, Ατλέτικο, Έβερτον, Φούλαμ και Χέρτα πριν κρεμάσει τα παπούτσια του το 2016.

Έπειτα πέρασε στην προπονητική, δουλεύοντας με αρκετές ομάδες του Άγιαξ στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, πριν αναλάβει την πρώτη ομάδα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χάιτινχα δούλεψε ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα της Γουέστ Χαμ και τώρα εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο του Άρνε Σλοτ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν».

John Heitinga has been appointed to our backroom staff in the position of assistant coach 👊