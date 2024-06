Η Λέστερ ήρθε σε επαφή με τον Γκρέιαμ Πότερ που προκρίνεται ως αντικαταστάτης του Έντσο Μαρέσκα.

Ψήλα στη λίστα της Λέστερ με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Έντσο Μαρέκσα βρίσκεται ο Γκρέιαμ Πότερ!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και με τοπικά Μέσα, υπάρχουν επαφές μεταξύ του συλλόγου και του προπονητή.

Ωστόσο, όπως έχει γίνει γνωστό ο πρώην προπονητής της Μπράιτον και της Τσέλσι αναζητά ένα πιο μεγάλο πρότζεκτ και εξετάζει τις επιλογές του.

Φυσικά, η προοπτική της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν υπάρχει πλέον, αφού οι Red Devils αποφάσισαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Έρικ Τεν Χακ.

🚨🔵 Leicester City have made contact with Graham Potter as serious candidate to replace Enzo Maresca.



Talks ongoing to make decision on the favorite option but Potter’s appreciated, waiting for club to decide. pic.twitter.com/4uCaCElINP