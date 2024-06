Ψηλά στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να βρίσκεται ο Ζοάο Παλίνια της Φούλαμ σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα.

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην έχει αποφασίσει ακόμα όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ωστόσο στο στρατόπεδο των «κόκκινων διαβόλων» ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωράει κανονικά.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ψηλά στη λίστα της τον Ζοάο Παλίνια. Ο διεθνής Πορτογάλος χαφ της Φούλαμ φέρεται να ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό την ομάδα του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος θέλει να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων» με μεταγραφές υψηλού επιπέδου. Ο Παλίνια είναι τα τελευταία χρόνια σταθερά ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών χαφ της Premier League έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει με τη Φούλαμ η οποία τον κοστολογεί στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πορτογάλος χαφ έφτασε το περασμένο καλοκαίρι μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Μπάγερν ωστόσο το deal ανάμεσα στους Βαυαρούς και τους Λονδρέζους χάλασε την τελευταία στιγμή παρότι ο Παλίνια είχε ταξιδέψει στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

