Ένα γνωστό μοντέλο και φίλαθλο της Τσέλσι με περιεχόμενο στην πλατφόρμα OnlyFans προμόταρε ο «θρύλος» των «μπλε», Τζιανφράνκο Ζόλα.

Η πλατφόρμα του OnlyFans έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια μέσα από τα social media. Τα μοντέλα αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο peak της και να δείχνει ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσει ψηλότερα.

Πολλά από τα μοντέλα της Αγγλίας προσπαθούν να προμοτάρουν τους λογαριασμούς τους, υποστηρίζοντας φανατικά κάποια ομάδα της Premier League. Όπως η Astrid Wett η οποία αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα OnlyFans της Μεγάλης Βρετανίας, αριθμώντας σχεδόν μισό εκατ. ακολούθους στο Instagram.

Η δύναμη του Only Fans είναι τέτοια που μπορεί να... αναγκάσει ακόμα και θρύλους του ποδοσφαίρου να προμοτάρουν λογαριασμούς. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Τζιανφράνκο Ζόλα, δεν δίστασε να προωθήσει τον λογαριασμό της Astrid και να ζητήσει από τους χρήστες του «X» (πρώην Twitter) να ακολουθήσουν το γνωστό μοντέλο που υποστηρίζει φανατικά τους «μπλε».

Η Astrid βγήκε μπροστά στην κάμερα μαζί με τον «θρύλο» των «μπλε» ο οποίος ζήτησε από τους πάντες να κάνουν subscribe το γνωστό μοντέλο και φίλαθλο της Τσέλσι...

Chelsea legend Gianfranco Zola has a word for you all😉 pic.twitter.com/qFRV0NfXxV