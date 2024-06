Έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Χουλιάν Άλβαρες φέρεται να είναι η Τσέλσι.

Μεγάλη μεταγραφική μάχη για τον Χουλιάν Άλβαρες φαίνεται πως θα δοθεί το καλοκαίρι. Ο Αργεντινός επιθετικός μοιάζει να είναι δυσαρεστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του στη Μάντσεστερ Σίτι και στην πατρίδα του δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να τον βρει αλλού η έναρξη της νέας σεζόν.

Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι η Παρί Σεν Ζερμέν είναι διατεθειμένη να κάνει πρόταση 80 εκατομμυρίων για να εξασφαλίσει την υπογραφή του 23χρονου επιθετικού. Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γκάστον Εντούλ, η Τσέλσι αναμένεται επίσης να καταθέσει και εκείνη επίσημη πρόταση για τον Άλβαρες εντός των επόμενων ημερών.

🚨 Chelsea have made it known they make a proposal for Julian Alvarez in the next few days. (@gastonedul via @AlbicelesteTalk) 🇦🇷 🔵 pic.twitter.com/m3c1ZMufq9