Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ κατέθεσε προσφορά στον Άντριαν για να ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό πως η Λίβερπουλ έκανε πρόταση ανανέωσης στον Αντριάν, παρ' ότι πλέον πρόκειται για τον τρίτο κίπερ στην ιεραρχία της ομάδας. Ο 37χρονος Ισπανός τερματοφύλακας δεν έκανε φέτος καμία συμμετοχή με την φανέλα των «Ρεντς», αφού και το διάστημα που απουσίασε ο Άλισον, προτιμήθηκε ο Κέλεχερ.

Ωστόσο, οι ιθύνοντες του κλαμπ κρίνουν ευεργετική την παρουσία του στην ομάδα τόσον αναφορικά με την ομάδα των κίπερ όσο και για τα αποδυτήρια γενικότερα και γι' αυτό θέλησαν να διατηρήσουν στο ρόστερ, έναν ποδοσφαιριστή με την εμπειρία του.

Ο Άντριαν ήρθε στην Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2019 ως ελεύθερος από την Γουέστ Χαμ κι έχει φορέσει συνολικά την φανέλα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ 26 φορές κρατώντας τις επτά απ' αυτές ανέπαφη την εστία του.

🔴🇪🇸 Liverpool confirm a contract offer has been made to Adrian to stay and continue at the club.



Thiago Alcantara and Joel Matip leave as free agents. pic.twitter.com/2vXyuHzRwn