Χαμός για τα εισιτήρια της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για τις ανανεώσεις τον διαρκείας.

Τι και αν η Νότιγχαμ αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων διαρκείας κατά 24%. Οι φίλαθλοι της δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους, παρότι η Φόρεστ παλεύει για την παραμονή της.

Με ανακοίνωση, η Νότιγχαμ γνωστοποίησε την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Με απανωτές αναρτήσεις, η Νότιγχαμ αρχικά γνωστοποίησε αύξηση 50% των ανανεώσεων σε σύγκριση με τα εισιτήρια που είχαν ανανεωθεί την χρονιά αυτή τη χρονική περίοδο.

Season Card renewals record broken - in just seven hours, renewals are already up 50% compared to the same point last year.



Thank you for your incredible support. pic.twitter.com/yx20G036e3