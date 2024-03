Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός της Κρίσταλ Πάλας, Μάικλ Ολίσε, φέρεται να είναι ο πρώτος μεταγραφικός του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για τη... νέα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μεγάλες αλλαγές αναμένονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να είναι ονειρεύεται να επαναφέρει τους «κόκκινους διαβόλους» στην κορυφή της Αγγλίας. Ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος προσπαθεί να κλείσει τα κενά όσον αφορά το οργανόγραμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο εξακολουθεί να εξετάζει ποδοσφαιριστές από το μεταγραφικό παζάρι ενόψει του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Μάικλ Ολίσε βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αγγλία είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει κυκλώσει ο Ράτκλιφ ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Κρίσταλ Πάλας έφτασε το περασμένο καλοκαίρι πολύ κοντά στην Τσέλσι, ωστόσο παρότι οι «μπλε» ενεργοποίησαν τη ρήτρα του, εκείνος προτίμησε να ανανεώσει με την Πάλας και να απορρίψει τους «μπλε».

🚨🚨| Manchester United's board are reportedly all in agreement that they should target Michael Olise this summer.



[Daily Express] pic.twitter.com/VySVmT2i4w