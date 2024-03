Η Premier League θέλει το χρήμα να ρέει... άφθονο και ετοιμάζει ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα επιτρέπει στις ομάδες να δαπανούν έως και το 85% των ετήσιων εσόδων τους.

Η Premier League αποτελεί μακράν το πιο ισχυρό πρωτάθλημα (και) σε οικονομικούς όρους, όμως δεν δείχνει καμία διάθεση να... φρενάρει τη γιγάντωσή της.

Και τρανή απόδειξη για αυτό αποτελούν οι προθέσεις της γύρω από την αντικατάσταση του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου (PSR), η οποία θα επιτρέπει στις ομάδες του πρωταθλήματος να ξοδεύουν σε μεταγραφές ακόμα περισσότερα!

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Sky Sports», οι αμφιλεγόμενοι κανόνες κερδοφορίας και βιωσιμότητας αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν το καλοκαίρι και τη θέση τους θα πάρουν νέοι οικονομικοί κανόνες που θα επιτρέπουν στις ομάδες να δαπανούν έως και το 85% των ετήσιων εσόδων τους.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί βέβαια σε βάθος χρόνου θα πρέπει να συμμορφωθούν και με το οικονομικό μοντέλο της UEFA που θα περιορίζει τις δαπάνες στο 70%, πράγμα βέβαια που θα ισχύει μόνο για τις ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχει βεβαιότητα για το αν η πρόταση θα υπογραφεί τον επόμενο Ιούνιο, ενώ ακόμα και σε περίπτωση που τελικά γίνει πραγματικότητα οι υποθέσεις των Νότιγχαμ Φόρεστ, Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι θα εκδικαστούν με βάση το προηγούμενο οικονομικό μοντέλο.

