Η πρωτοπόρος της Championship, Λέστερ, είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Premier League, ωστόσο οι οικονομικές της περιπέτειες ενδέχεται να την υποχρεώσουν να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με... αφαίρεση βαθμών.

Μπλεξίματα και για τη Λέστερ. Μετά την Έβερτον και τη Νότιγχαμ Φόρεστ και οι Αλεπούδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά στην οικονομική τους κατάσταση.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πάει... τρένο για άνοδο και άμεση επιστροφή στην Premier League μιας κι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 1η θέση της Championship, με αέρα πέντε βαθμών από τις θέσεις των play-offs. Ακόμα κι αν επιστρέψει στα σαλόνια της Αγγλίας ωστόσο, ενδέχεται να το κάνει υπό τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες και να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν της με... αρνητικούς βαθμούς.

🔺 UPDATE: Leicester City are at risk of being charged by the Premier League this month for breaching financial rules even though they were relegated to the Championship — with any points deductions imposed for next season if they return to the top flight | ✍️ @martynziegler https://t.co/fWuzPk5877