Μεγάλη φωτιά έξω από το γήπεδο της Σαουθάμπτον! Περίπου τέσσερις ώρες πριν την αναμέτρηση των Αγίων με την Πρέστον (21:45) για την Championship ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη που βρίσκεται απέναντι από το «St. Marys' Stadium», με τους μαύρους καπνούς να είναι ευδιάκριτοι από αρκετά χιλίόμετρα μακριά.

Fire crews are tackling a blaze affecting industrial units near Southampton's St Mary's stadium, just hours before they are due to play Preston tonight.



Sky Sports News understands the EFL is closely monitoring the situation and is in conversation with both clubs. pic.twitter.com/hBGL5IhTDO