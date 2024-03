Ο 98χρονς Λέσλι ισόβι αοπαδός της Λιντς μπορεί να πάσχει από άνοια όμως δεν γίνεται να ξεχάσει τον ύμνο της αγαπημένης του ομάδας!

Η 98χρονη Λέσλι υποστηρίζει τη Λιντς σε όλη της τη ζωή και οι στίχοι από τον ύμνο της ομάδας είναι πλέον κομμάτι της ψυχής της.

Δεν θα μπορούσε να τους ξεχάσει ακόμα και αν πλέον, λόγω της άνοιας, κάποιες φορές δεν αναγνωρίζει ούτε τα πρόσωπα της οικογένειάς της.

Η απόδειξη ήρθε μέσω ενός βίντεο που αναρτήθηκε από τον Μπεκ Χόμερ, δημοσιογράφο του BBC, στο οποίο η Λέσλι βρίσκεται στο «Elland Road» στο παιχνίδι κόντρα στην Λέστερ και στέκεται όρθια για να τραγουδήσει τον ύμνο της ομάδας, το διάσημο Marching on together.

Η ανάρτηση του Χόμερ ανέφερε: «Όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι αυτή είναι μια υπέροχη στιγμή, η Λέσλι είναι 98 ετών και έχει άνοια. Αγωνίζεται να θυμηθεί τους πιο κοντινούς της, αλλά θυμάται αυτό το τραγούδι. Ο γιος της Στιβ μοιράστηκε μαζί μου το βίντεο».

Το βίντεο έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα στα social media. Οπαδοί κάθε ομάδας, σε κάθε σημείο της γης, συγκινούνται...

Μια... ευγενική υπενθύμιση. Το ποδόσφαιρο πάντοτε θα είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα.

Δείτε το:

Life long Leeds United supporter Leslie is 98 years old and suffers with Dementia. He often struggles to remember those closest to him, but always remembers the Leeds United Anthem “Marching On Together”



Football is so much more than “just a game”, love this! ❤️ pic.twitter.com/tL5NR28rqa