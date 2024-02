Μια παρέλαση για να τιμήσουν τον Γιούργκεν Κλοπ σχεδιάζουν για το τέλος της σεζόν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ με αφορμή και την κατάκτηση του Carabao Cup.

Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Carabao Cup την περασμένη Κυριακή, με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στα τελευταία λεπτά της παράτασης και να δίνει στους «κόκκινους» το τρόπαιο στο «Γουέμπλεϊ» απέναντι στην Τσέλσι.

Μια ακόμη κούπα για τον Κλοπ με τη Λίβερπουλ, με τον Γερμανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στο αγαπημένο του «Άνφιλντ». Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα και συγκεκριμένα τους «Times», οι άνθρωποι του συλλόγου σκέφτονται να τιμήσουν τον Κλοπ με μια παρέλαση στο τέλος της σεζόν στην πόλη του Μέρσεϊσαϊντ με αφορμή και την κατάκτηση του 10ου League Cup στην ιστορία της ομάδας.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ θέλει να δώσει στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν στο τέλος της σεζόν τον Κλοπ, με την κατάκτηση του Carabao Cup να αυξάνει τις πιθανότητες για να υλοποιηθεί η ιδέα. Βέβαια η σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη και η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα σε όλους τους τίτλους.

