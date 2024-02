Συγκλονιστικό άνοιγμα από τον Μπεν Γκίμπσον της Νόριτς, ο οποίος μίλησε για το πώς τον επηρέασε η μάχη της πρόωρης, νεογέννητης κόρης του να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Μπεν Γκίμπσον της Νόριτς τράβηξε δυνατά την κουρτίνα ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή και υπενθύμισε σε όλους πως οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν «ανοσία» στις δύσκολες στιγμές, πως συχνά αναγκάζονται να παίζουν, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα σε σκληρές καταστάσεις, όπως και όλοι οι υπόλοιποι.

Ο εφιάλτης του 31χρονου διήρκεσε 44 ημέρες. Η κόρη του, Μάιλι, ήρθε στη ζωή πρόωρα, περίπου δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη ημέρα γέννησής της. Το μωρό του χρειάστηκε να μείνει στην εντατική του νοσοκομείου, όσο εκείνος και η γυναίκα του έπρεπε να φροντίσουν και τον ενός έτους γιο τους, ενώ ο ίδιος επέστρεφε στη δράση μετά από έναν τραυματισμό.

«Είχαν ένα μέλος του προσωπικού μαζί της 24-7, σε βάρδια. Χρειαζόταν βοήθεια με οξυγόνο, έπαιρνε καφεΐνη γιατί δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνη της, διαφορετικά θα κουραζόταν πολύ. Σταδιακά, ξεκαθάρισαν τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες - ακοή, όραση, τάισμα επειδή δεν έτρωγε γάλα, τρεφόταν μέσω σωλήνα, έπαιρνε αντιβιοτικά. Ήταν ένα φρικτό θέαμα. Το μωρό ήταν αγνώριστο. Έκανε θεραπεία με μπλε φως για τον ίκτερο. Το στόμα της ήταν πρακτικά καλυμμένο και το υπόλοιπο σώμα της είχε διαφορετικά καλώδια και συστήματα παρακολούθησης συνδεδεμένα σε αυτό», δήλωσε ο Γκίμπσον στο Athletic.

