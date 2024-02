Ο Νιλ Γουόρνοκ θα προπονήσει για πρώτη φορά ομάδα εκτός Αγγλίας στα 75 του

Η Αμπερντίν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νιλ Γουόρνοκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι και θα προπονήσει για πρώτη φορά εκτός της αγγλικής ποδοσφαιρικής πυραμίδας.

Η Αμπερντίν γνωστοποίησε πως ο νέος προπονητής της θα είναι ο 75χρονος Νιλ Γουόρνοκ, που δεν δείχνει καμία διάθεση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση της προπονητικής και υπέγραψε συμβόλαιο με τον σκωτσέζικο σύλλογο ως το φινάλε της σεζόν.

Μπορεί ο Άγγλος τεχνικός από το Σέφιλντ να προπονεί από το μακρινό 1980, δηλαδή ένα χρόνο αφότου σταμάτησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά, που θα κάτσει στον πάγκο ομάδας, που δεν αγωνίζεται στην αγγλική ποδοσφαιρική πυραμίδα.

Δηλαδή όλοι οι σύλλογοι που έχει προπονήσει μέχρι στιγμής ήταν από την Αγγλία, με εξαίρεση την Κάρντιφ, που έχει την έδρα της στην Ουαλία, αλλά μετέχει στις διοργανώσεις της Αγγλίας.

Ο 75χρονος τεχνικός στα 53,5 χρόνια που εργάζεται ως τεχνικός έχει περάσει μεταξύ άλλων από τις Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρίσταλ Πάλας, Λιντς και ΚΠΡ.

Neil Warnock has been appointed as our manager until the end of the season.



Welcome to Aberdeen Neil! 🔴#StandFree