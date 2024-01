Κλοπ: «Ο Μπεκενμπάουερ ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, τον αγάπησα από την πρώτη μέρα που τον είδα να παίζει» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στην κάμερα της Λίβερπουλ για τον χαμό του θρύλου του γερμανικού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Φραντς Μπεκενμπάουερ, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλο κομμάτι της ζωής του.

Το γερμανικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για τον θάνατο του Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια. Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε ιδιαίτερη αγάπη στον συμπατριώτη του και μίλησε στην κάμερα της Λίβερπουλ για τον Κάιζερ, τον οποίο χαρακτήρισε ως μεγάλο κομμάτι της ζωής του και κορυφαίο Γερμανό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

"He was a fantastic person; Germany’s best footballer ever, but he was an even better person and that’s really difficult to reach but he did that."



Jürgen Klopp pays tribute to footballing icon Franz Beckenbauer ❤️ pic.twitter.com/MDN66gVH1g