Θρηνεί το αλγερινό ποδόσφαιρο μετά τον χαμό του προπονητή και του τερματοφύλακα της Ελ Μπαγιάντ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Στον «πάγο» τα πρωταθλήματα της χώρας.

Βυθίστηκε στο πένθος η Αλγερία, το ποδόσφαιρό της και η οικογένεια της Ελ Μπαγιάντ. Όπως μετέδωσαν πολλά διεθνή Μέσα, το βράδυ της Τετάρτης (20/12), το λεωφορείο της τελευταίας, που ταξίδευε για εκτός έδρας αναμέτρηση ανατράπηκε και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα ο 27χρονος τερματοφύλακας Ζακάρια Μπουζιάνι και ο βοηθός προπονητή Καλίντ Μουφτά να αφήσουν τις τελευταίες του πνοές στα συντρίμμια του οχήματος.

A terrible traffic accident involving Algerian club Mouloudia El Bayadh on their way to play against JS Kabylie Club.



The goalkeeper (Zakaria Bouziani), the assistant coach (Khaled Moftah) and (the bus driver) died, and four players were seriously injured. pic.twitter.com/oyybiqAJd5