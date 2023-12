Σύμφωνα με τη Daily Mail η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βάλει στην transfer list της τους Κασεμίρο, Ραφαέλ Βαράν, Τζέιντον Σάντσο και Άντονι Μαρσιάλ και ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ είχε και ταξίδι στη Σαουδική Αραβία για διαπραγματεύσεις.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για ακόμα μια σεζόν παρουσιάζει αγωνιστικά προβλήματα και απογοητεύει. Οι Κόκκονοι Διάβολοι βρίσκοντια στο -6 από την τετράδα, αποκλείστηκαν από τη Nιούκαστλ στο League Cup και έμειναν εκτός Ευρώπης από τον Δεκέμβριο, καθώς τερμάτισαν 4οι στο Champions League σε όμιλο με Κοπεγχάγη και Γαλατάσαραϊ.

Τον Γενάρη δεδομένα η Γιουνάιτεντ θα προχωρήσει σε ενίσχυση του ρόστερ, όμως θα πρέπει να βρει τρόπο να «ξεφορτωθεί» βαριά συμβόλαια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ματ Χιουζ της Daily Mail οι Κασεμίρο, Ραφαέλ Βαράν, Τζέιντον Σάντσο και Άντονι Μαρσιάλ έχουν τεθεί προς πώληση.

Μάλιστα όπως αναφέρουν οι Βρετανοί ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Τζον Μέρτογκ, ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και είχε συζητήσεις και για τους τέσσερις ποδοσφαιριστές. Θυμίζουμε πως ο Τζέιντον Σάντσο βρίσκεται εδώ και μήνες εκτός πλάνων, Κασεμίρο και Βαράν δεν έχουν προσφέρει λόγω τραυματισμών, ενώ ο Άντονι Μαρσιάλ διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και δεν υπολογίζεται.

